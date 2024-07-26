إليو ديانج يغادر معسكر الأهلى للانضمام إلى الخلود السعودى

غادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المالى أليو ديانج، معسكر فريقه استعدادا للانضمام إلى معسكر فريقه الجديد نادى الخلود السعودى.

ويلعب فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق المصرى البورسعيدى مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب، فى لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغادر إليو ديانج معسكر الأهلى بعد صلاة “الجمعة”، وذلك تمهيدا للانضمام لنادى الخلود السعودى الذى سيخوض معسكر إعداد فى تركيا، بعدما رفض النادى السعودى استمرار اللاعب مع الأهلى لرغبته فى بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد.

وقام المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، باستدعاء المدافع الشاب أحمد عابدين ليدخل قائمة الفريق بدلا منه قبل مباراة المصرى.