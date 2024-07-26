اليوم.. حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

يترقب عشاق الرياضة حول العالم بشغف دومًا، وقائع حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كل 4 أعوام، لما يمثله من احتفال كرنفالي مبهر.

يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 اليوم “الجمعة”، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت والقاهرة.

وسيكون حفل افتتاح أولمبياد باريس فريدا من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجرى مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات.

وبدلا من المدرجات، سوف تصطف الجماهير على جانبى النهر لمشاهدة مراسم الحفل. التى يسير فيها نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية وطنية.

وتحرك هذه المسيرة حتى تصل أمام ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمى عن افتتاح أولمبياد باريس 2024.