” البيطريين “: تُكرم طبيبتين بعد توصلهما لعلاج لسرطان الثدي والرئة بدون كيماوي

كرمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الطبيبتين “سارة خميس بركات، وغادة فتحى تركي”، وذلك بعد توصلهما إلى طرق تشخيص مبكر وعلاج السرطان الثدى والرئة بدون كيماوي، باستخدام ميكانيكا الكم وترددات، بالاشتراك مع عدد من الباحثين الصينيين والأمريكان، وقد لاقت الأبحاث ترحيبا دوليا واسعا في الأوساط البحثية وتم نشرها في مجلات علمية عالمية بعد نجاح النتائج التي تم استخدامها بمعامل معتمدة دوليا في مصر وخارجها، كما كرمت الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور لدعمه لهما.

وقال الدكتور محمود حمدى، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه يجب توجيه الشكر لكل من يجتهد ويقدم إنجازا، مشيرا إلى أنه فى العصر الجديد الذى تشهده النقابة، بقيادة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، وأعضاء مجلس النقابة، يكرم الطبيبتين، حيث أصبح اليوم لدينا نموذج للنجاح، للطبيبتين شابتين، نفتخر بهم كنقابة ومهنة، حيث تمكنوا من توصيل دور مهنة الطب البيطرى للإنسانية أجمع، من خلال دورهم فى التوصل إلى تشخيص مبكر وعلاج لسرطان الثدي والرئة بدون كيماوي.

وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن الطبيبتين قد تم تكريمهم فى الكثير من المحافل الدولية والمحلية، من بينها وكالة ناسا، والجامعة الأمريكية، والسفارة الأمريكية، لذا وجب علينا إظهار نجاح الطبيبتين وأن نفخر بهم.