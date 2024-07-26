صحيفة إنجليزية تُعلق على عودة ميدو من الاعتزال

علقت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، على إعلان أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عودته للمارسة كرة القدم من جديد.

وكان ميدو قد أعلن منذ أيام قليلة، عن استعداده الحالى للعودة إلى الملاعب من جديد، رغم مرور 11 عام على آخر ظهور له كلاعب، بعد رحلته فى التدريب والتحليل والإعلام.

وكانت الصحيفة قد كتبت، معلقة على الخبر: “انظروا من عاد.. بطل الدورى الإنجليزى السابق يعود من الاعتزال فى سن 41.

وكان أحمد حسام “ميدو”، قد قضى 3 سنوات مع توتنهام الإنجليزى وسجل 9 أهداف فى 61 مباراة، كما لعب ميدو لأندية إنجليزية أخرى عندما ارتدى قميص ويستهام يونايتد، ويجان، ميدلسبرة.

ويُذكر أن نادى القناة الذى يلعب فى دورى المحترفين، ويبحث عن التأهل إلى الدورى الممتاز فى الموسم القادم يريد ضم “ميدو” بعد إعلان عودته.