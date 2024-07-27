فى ثانى مبارياته بأولمبياد باريس..منتخب الفراعنة الأوليمبى يواجه أوزبكستان

فى السادسة مساء اليوم “السبت”، يخوض منتخب الفراعنة الأوليمبى، مباراة مهمة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدورى الثمانية فى حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وحرص الثنائى، قائد المنتخب محمد الننى وأحمد سيد زيزو، على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل أمام الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.

وقال المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم، البرازيلي ميكالي إن التعادل مع الدومينيكان فى بداية المشوار الأوليمبى لا يعنى خروجنا من المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية الجارية فى فرنسا وصادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان، رغم أننا لم نقدم أداءنا المعهود ولكن أنا أثق في اللاعبين لأن لديهم الأفضل من ذلك بكثير، ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم فى الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة.. المنافسة لا تزال فى الملعب ومثل هذه المناسبات الكبرى تتسم بحمى البداية.

ويأتى منتخب مصر فى المركز الثانى لمجموعته برصيد نقطة واحدة خلف اسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة فى المركز الثالث و أوزبكستان فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط .