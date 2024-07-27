الأهلى يحقق الانتصار الـ16.. فاز على المصرى بهدف نظيف وخطف صدارة الدورى من السماوى

فاز فريق النادى الأهلى على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس “الجمعة”، على استاد برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدورى الممتاز، ووصل الفريق الأحمر للانتصار رقم 16 على التوالى فى مسابقة “دورىNile”.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 69 نقطة يرتقى بها إلى صدارة الدورى لأول مرة منذ بداية الموسم، فيما توقف رصيد المصرى عند 52 نقطة فى المركز الثالث، حيث استفاد الفريق الأحمر من تعادل بيراميدز، منافسه على الصدارة مع الزمالك بهدف لكل فريق، ورغم تساوى الفريقين بـ69 نقطة ولكن يتفوق الأهلى بالمواجهات المباشرة وعدد المباريات التي لعبها.

جاءت بداية المباراة هادئة وسط حالة من جس النبض من الفريقين، وإن كان المصرى الأفضل نسبيا من الأهلى، والذى وصل على مرمى الفريق الأحمر فى أكثر من كرة ولكن بدون خطورة، واستغل صلاح محسن خطأ من رامى ربيعة للكرة فى تسديد تصويبة على مرمى الشناوى ولكن مرت أعلى العارضة، وحاول وسام أبو على تسجيل هدف مباغت فى الدقيقة 29 ولكن لم يتمكن من ترجمتها داخل الشباك.

وأنقذ محمود جاد مرمى المصرى البورسعيدى من استقبال الهدف الأول فى الدقيقة 51 بعد إبعاد رأسية رامى ربيعة وحولها محمود إلى ركنية.

وفى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، أحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلى من رأسية رائعة بعد استقبال عرضية متقنة من رضا سليم الذى فتح ثغرة من الجبهة اليسرى ولعبها وسام على يسار محمود جاد معلنا تقدم الأهلى.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة للمصري في الدقيقة 68 من تصويبة ميدو جابر قبل أن يكملها زميله أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرين فى الدقيقة 78 بنزول أفشة وكهربا بدلا من وسام أبو على وحسين الشحات من أجل إراحة الثنائى الأخير، فيما أجرى الأهلى تغييرا ثالثا بنزول عمر كمال بدلا من إمام عاشور فى الدقيقة 88، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلى بهدف حتى نهاية المباراة بفوز الأحمر وحصد الثلاث نقاط.