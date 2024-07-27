“سويلم “: إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضى التى تقوم بسحب المياه بالمخالفة

فى إطار جولته لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة الحمام قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ بتفقد حالة المياه بنهاية ترعة الحمام بمحافظة مطروح ، ومناسيب مأخذ محطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية الترعة .

وقد شدد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضى التى تقوم بسحب المياه بالمخالفة من ترعة الحمام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات ، وتحصيل قيم المخالفات وتبديد المياه ، ودراسة تغليظ قيم غرامات تبديد المياه لردع المخالفين ، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بشأن المساحات المقررة الرى على الترعة ومواقع المآخذ الخاصة بها .

كما وجه بإستمرار التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات اللازمة عند نهاية الترعة أمام مأخذ محطة الشرب من خلال تركيب عدادات علي المأخذ لمتابعة وقياس التصرفات ، وقيام مسئولي الري بالتنسيق مع مسئولى الإسكان بمتابعة تشغيل المحطة وكميات المياه المسحوبة .