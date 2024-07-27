هدية الزمالك للأهلى أمام بيراميدز.. تمهد الطريق للأحمر لحسم لقب الدورى

بعد أن قام فريق نادى الزمالك بتعطيل فريق بيراميدز مساء أمس “الجمعة”، وإيقاف احتفاظه بصدارة الدورى، ما يساعد فى منح النادى الأهلى استرداد الصدارة ولقب بطولة الدورى المصرى الممتاز قبل نهاية المباريات بشكل رسمى.

وكان النادى الأهلى قد فاز مساء أمس “الجمعة”، على فريق المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب، فى مؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويتنافس الأهلي مع بيراميدز على صدارة ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يسعى كلا منهما لتحقيق اللقب لأهداف مختلفة، فالفريق الأحمر يسعى لمواصلة كتابة الأرقام القياسية وبداية صفحة جديدة في كتاب المجد.

فيما يتطلع فريق بيراميدز، لتحقيق اللقب الأول له فى تاريخه، بعدما واصل صدارة الترتيب بفارق كبير قبل أن يلعب الأهلى مؤجلاته.

وما ساعد الأهلى فى حسم الصدارة قبل أمتار قليلة من خط نهاية المسابقة، هو الفوزين الذين حققهما تواليا على بيراميدز فى مباراتى الدور الأول والثانى بنتيجة 3-2، و1-0.

ويتواجد فريق النادى الأهلى حاليا فى المركز الأول برصيد 69 نقطة وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثانى، ولكن الفريق الأحمر جمعهم من 27 مباراة فقط، أما بيراميدز فلعب 30 لقاءً.

ويتصدر الأهلى حاليا للدورى ترجع لفارق الأهداف، فرجال المدير الفنى مارسيل كولر، سجلوا 61 هدفا في البطولة وتلقت شباكهم 23 هدفًا، أما بيراميدز فسجل 52 هدفا وتلقت شباكهم 22 هدفا فقط، وبالتالى قد يمتاز بيراميدز فى عدد الأهداف المسجلة فى شباكه عن الأهلى، ولكن بالتأكيد لن يتميز فى عدد الأهداف المسجلة لصالحه فالفارق بينهما يصل لـ9 أهداف.

ويتبقى لبيراميدز 4 مباريات فقط وتنتهى بالنسبة له بطولة الدورى أمام كلا من: “فاركو يوم 30 يوليو، زد يوم 4 أغسطس، الداخلية يوم 14 أغسطس، وطلائع الجيش يوم 17 أغسطس”.

أما الأهلى فيتبقى له 7 مباريات في البطولة المحلية أمام كلا من: “سيراميكا يوم 29 يوليو، البنك الأهلى يوم 1 أغسطس، المقاولون العرب يوم 4 أغسطس، سموحة يوم 8 أغسطس، زد يوم 11 أغسطس، إنبى يوم 14 أغسطس، مودرن سبورت يوم 17 أغسطس”.

وفى حال تحقيق الأهلى للفوز فى الـ4 مباريات القادمة أمام سيراميكا، البنك الأهلي، المقاولون العرب وسموحة سيتوج رسميًا باللقب بفارق الأهداف حتى فى حال فوز بيراميدز بجميع مبارياته المتبقية، إلا فى حالة واحدة وهى أن يجمع الفريق السماوى عدد أهداف أكبر من الأهلى وقتها سيكون الفريق الأحمر مضطرًا لجمع على الأقل نقطة واحدة من الـ 3 مباريات القادمة أمام زد ووقتها يتوج باللقب رسميًا.