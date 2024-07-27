برفقة وزير الإسكان.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة

أشار شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع “سكن مصر” يعد من المشروعات المتميزة لشريحة متوسطى الدخل بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أن المشروع يتكون من 128 عمارة سكنية، كل عمارة تتكون من دور أرضي و 7 أدوار متكررة، بإجمالي عدد 4096 وحدة سكنية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تتخطى 98% وقد تم تسليم 1177 وحدة بالمشروع، وجار استكمال التسليم طبقاً للجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لمشروع سكن مصر بالعلمين الجديدة؛ وفيما يتعلق بالمباني الخدمية بالمشروع، أوضح “الشربيني” أنه تم تنفيذ عدة مبان خدمية، بها: حضانة، ومدرسة، ووحدة صحية، وأسواق، ودور للعبادة، وملعب خماسي، مستعرضاً موقف تنفيذ تلك المباني الخدمية.