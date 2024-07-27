أولمبياد باريس.. كرة القدم.. الأرجنتين تفوز على العراق وتشعل المنافسة فى المجموعة الثانية

أشعل المنتخب الأوليمبى الأرجنتينى المنافسة فى المجموعة الثانية ضمن مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024″، بفوزه على نظيره العراقى 3-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم “السبت”.

أحرز تياجو ألمادا ولوتشيانو جوندو وإزيكويل فرنانديز ثلاثية الأرجنتين فى الدقائق 14، 62 و85 تواليا، فيما سجل المهاجم أيمن حسين هدف العراق الوحيد فى الدقيقة 45.

وبهذا الفوز، عوضت الأرجنتين خسارتها فى الجولة الأولى أمام المغرب (1-2)، فيما منى العراق بخسارته الأولى بعد فوزه على أوكرانيا (2-1) فى الجولة الماضية.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى ثلاث نقاط فى صدارة المجموعة الثانية بالتساوى مع العراق والمغرب الذي سيكون بمقدوره الانفراد بالمركز الأول في حال فوزه أو تعادله مع أوكرانيا صاحبة المركز الرابع الأخير من دون رصيد من النقاط، في مباراة ستجمع بين المنتخبين في وقت لاحق اليوم السبت.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي.