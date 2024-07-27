كان حلم وأصبح حقيقة.. النائب إيهاب منصور يُعلن الموافقة على إنشاء أول مكتبة حديثة بحي العمرانية

زف المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرة خير لأهالي العمرانية والجيزة بإعلان الموافقة على إنشاء أول فرع لمكتبة مصر العامة، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية بالجيزة، وتشمل العديد من الأنشطة الهامة.

وقال النائب: إن الطريق الطويل الذى سار فيه مثابرًا بداية من عام 2017 مع بداية طرحه للفكرة على المحافظة، مرورًا بالخطابات والاتصالات وطلبات الإحاطة والتي تُوجت اخيرًا بالموافقة على إنشاء المكتبة، حيث تم توقيع محافظ الجيزة على بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة والسفير محمد الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة على مساحة ٤٢٠ م٢، بتعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمحافظة ومكتبة مصر العامة، لإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية والتواصل مع الجامعات والمدارس لتشجيع الطلاب على الإنتفاع بتلك الفعاليات والأنشطة، مع توفير جراج خاصة بالمكتبة لتسهيل حركة المرور بمحيطها، ومراعاة المظهر الحضارى للمبنى والواجهات.

ومن المقرر أن تشمل المكتبة توفير حدائق وقاعات أنشطة وتصفح آلي، وإطلاع ومكتبة لكبار السن ومنطقة لألعاب الأطفال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من التراخيص والتصريحات الخاصة بالإنشاء وإعداد كراسة الشروط وإجراءات الطرح لسرعة بدء الأعمال.

وقدم النائب جزيل شكره لكل من تعاون على تحويل الفكرة إلى حقيقة لبدء التنفيذ، قائلًا: نوجه الشكر لقيادات محافظة الجيزة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة السابق والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والسفير محمد الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ووزارة التخطيط ومسئولي بنك مصر وحي العمرانية.