برلماني: يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات بعد زيادة أسعار الوقود

طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات لضبط الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وقال النائب: إن الزيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على تكاليف المعيشة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن تشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق ومواقف السيارات هو إجراء ضروري لضمان عدم استغلال المواطنين وضمان العدالة في التسعير، وشدد النائب على الجهات المعنية تكثيف جهودها لمنع أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، والتأكد من التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع حتى الوصول إلي النسب المقررة.

ولفت إلى ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ مخالفات أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء بدلاً من تحميلها للمواطنين، مما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا بات الأمر في غاية الصعوبة، موضحًا أن سعر لتر السولار إلى 20 جنيهًا فيما أنه يباع بـ10 جنيهات، مما يعني أن تكلفته ضعف ثمن بيعه. وتستهلك مصر حوالي 16-18 مليار لتر سنويًا، مما يؤدي إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.