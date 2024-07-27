حزب صوت الشعب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار

طالب حزب “صوت الشعب” الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق؛ لمنع التلاعب فى الأسعار والخدمات بعد تعديل سعر الوقود.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ إن المرحلة الراهنة تستوجب الرقابة الصارمة على جميع المحال التجارية؛ وأماكن تخزين وتداول السلع؛ ومحطات الوقود؛ والمخابز بمختلف أنواعها ومواقف سيارات النقل الجماعى؛ للتصدى الى جشع التجار وأصحاب المخابز والسائقين الذين يرفعون الاسعار بشكل كبير؛ تحقيق مكاسب غير مشروعة بحجة زيادة تكلفة النقل و مدخلات الإنتاج.

وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول استغلال الأزمات والتلاعب فى أسعار السلع والخدمات؛ مطالبة بتفعيل الضبطية القضائية لأعضاء جهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية المعنية لردع المتلاعبين.

كما دعت إلى ضرورة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ واستجابة الأجهزة الرقابية المعنية للشكاوى الواردة عبر خطوط الاتصال الساخنة للابلاغ عن أى تجاوزات تحدث من جانب التجار؛ لضمان الرقابة الشعبية على الأسواق.

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات ايجابية وتنفيذ لأفكار ورؤى غير تقليدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء؛ وتنفيذ خطة تدريجية لتقليل حجم الدعم وتحقيق التوازن والاستقرار فى الأسواق.