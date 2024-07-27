المنتخب الإسبانى أول المتأهلين إلى ربع نهائى مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم للرجال فى أولمبياد باريس، بعد الفوز على منتخب دومينيكان 3-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وبذلك أصبح المنتخب الإسبانى أول المتأهلين إلى ربع نهائى مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس.

بادرت إسبانيا، المتوجة باللقب الأوليمبى الوحيد على أرضها عام 1992 فى برشلونة، بالتسجيل عبر فيرمين لوبيز فى الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

فيما أدرك منتخب الدومينيكان التعادل بواسطة ميغل مونتيس دى أوكا فى الدقيقة 38 من نفس الشوط، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها إيديسون أسكونا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول.

واستفاد المنتخب الإسبانى من النقص العددى فى الشوط الثانى وسجل هدفين عبر أليكس بايينا وميغل جوتييريس فى الدقيقتين 55 و70 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، تحقق إسبانيا فوزها الثانى تواليا فى المجموعة الثالثة بعد الفوز الأول على أوزبكستان 2-1، وحجزت بطاقتها إلى الدور المقبل، ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ست نقاط فى صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الدومينيكان عند نقطة واحدة.