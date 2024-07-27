مصر تحقق فوزا ثمينا على أوزبكستان فى أولمبياد باريس

حقق منتخب الفراعنة الأوليمبى فوزه الأول فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم “السبت” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

أحرز هدف منتخب مصر الأوليمبى والمباراة الوحيد لاعب منتخب الفراعنة أحمد نبيل “كوكا”، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط فى المركز الثانى من المجموعة الثالثة خلف إسبانيا صاحبة الصدارة بست نقاط والمتأهلة سلفا إلى الدور ربع النهائى.

فيما بقى منتخب أوزبكستان فى المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط خلف منتخب الدومينيكان الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة فى دور المجموعات أمام نظيره منتخب إسبانيا فيما تلعب أوزبكستان أمام الدومينيكان.