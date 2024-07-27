خسارة “مؤلمة” لمنتخب المغرب فى أولمبياد باريس

تعرض المنتخب الأوليمبى المغربى لكرة القدم لخسارة “مؤلمة”، فى الوقت القاتل على يد أوكرانيا، فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم “السبت”، فى الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد “باريس 2024”.

وأنهى المنتخب الأوكرانى الشوط الأول متقدما بهدف سجله دميترى كريسكيف في الدقيقة 22.

وأكمل المنتخب الأوكرانى اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد مدافعه فولوديمير ساليوك.

وأدرك منتخب المغرب التعادل بركلة جزاء سددها سفيان رحيمى فى الدقيقة 64 من عمر المباراة، لكن أوكرانيا وعلى عكس مجريات اللعب، خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق المهاجم إيجور كراسنوبير.

لترتبك حسابات المجموعة الثانية بهذه النتيجة، حيث تساوت منتخبات المغرب وأوكرانيا والأرجنتين والعراق، فى عدد النقاط برصيد ثلاث نقاط لكل منتخب.

وفى الجولة الثالثة الأخيرة، والمقرر لها أن تقام يوم “الثلاثاء” المقبل، حيث يلعب منتخب المغرب أمام منتخب العراق ومنتخب الأرجنتين أمام منتخب أوكرانيا.