وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب الأولمبى بالفوز على أوزبكستان

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب اوزبكستان بهدف دون رد، ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية والتى تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 اغسطس 2024.

وفاز منتخب مصر الأوليمبى على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دى لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وجاءت التهنئة فى حضور رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، وأمين عام اللجنة الاولمبية المصرية المهندس شريف العريان، وعدد من اعضاء اتحاد الكرة المصرى.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على أداء المنتخب الأوليمبى والفوز فى المباراة، مشيرا إلى أن مستوى اللاعبين يتحسن تدريجيا مع منافسات البطولة، ويظهر الجميع انهم على قلب رجل واحد من أجل تقديم أفضل أداء خلال مشوارهم فى البطولة.

وقد حرص وزير الشباب والرياضة على النزول لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين وتشجيعهم على الاداء الذى ظهر عليه، مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا لهم، وان الجميع يساندهم ويؤازرهم خلال مشوارهم الأوليمبى.