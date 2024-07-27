زيزو يعلن غضبه على الجهاز الفنى للفراعنة الأوليمبى أثناء تبديله

انفعل لاعب منتخبنا الوطنى الأوليمبى، أحمد سيد «زيزو» على الجهاز الفنى للفراعنة أثناء خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أوزبكستان، فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وكان لقاء منتخب الفراعنة الأوليمبى أمام نظيره منتخب أوزبكستان، قد انتهى بفوز منتخب مصر الأوليمبى، بهدف نظيف خلال الجولة الثانية لدور المجموعات.

وشارك مصطفى ميسي بدلا من زيزو فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ولكن الأخير غادر الملعب مستاءًا واعترض على الجهاز الفنى للمنتخب.