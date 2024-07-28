محمد عواد يرفض تخفيض عقده مع الزمالك ويطلب زيادة

رفض حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد، تخفيض راتبه السنوى، فى عقده الجديد مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن محمد عواد، يتمسك بالحصول على راتبه السنوى على أقل تقدير من أجل الموافقة على تمديد عقده مع نادى الزمالك، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادى الزمالك، عرضت على محمد عواد تخفيض راتبه الحالى من 15 مليون إلى 8 ملايين من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، لكن الحارس رفض ذلك وتمسك بزيادة راتبه أو الحصول على نفس راتبه الحالى الذي يتعارض مع وضع الأبيض المالى حاليا.

وكان محمد عواد انضم لصفوف نادي الزمالك، قادما من الإسماعيلي في صيف 2019 بعقد حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.