الأهلى يختتم استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا فى الدورى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، والمقرر لها مساء غدا “الإثنين”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز.

وعقد المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل تنفيذ الجزء الخططى فى تدريبات الكرة.

وشارك الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس