قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، يرافقه وفد من قيادات الوزارة.

في البداية هنأ قداسة البابا الوزير الجديد ومساعديه، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بخبرة السفير بدر عبدالعاطي في المجال الدبلوماسي، وعلاقاته الواسعة في كافة الدول التي عمل فيها، متمنيًا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة.

ومن جانبه شكر الدكتور بدر عبدالعاطي قداسة البابا على كلماته الطيبة مشيدًا بحكمة قداسته في وقت الأزمات، والروح الوطنية التي يشهد له بها الجميع في مصر، وخارجها.

ودار حوار خلال اللقاء عن الدور الوطني الذي تقوم به الكنائس القبطية في بلاد المهجر. وأوضح قداسة البابا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها حوالي ٥٠٠ كنيسة و ١٠ أديرة منتشرة في ١٠٠ دولة العالم، بينما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه في كافة الدول التي عمل فيها، كان يرى الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الكنائس القبطية في المهجر، والتي كانت تجتذب أبنائها من كافة الأعمار.