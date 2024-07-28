الميدالية الأولى لمصر.. محمد السيد يحرز البرونزية فى سلاح سيف المبارزة

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجرى تيبور أندراسفى فى سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصرى محمد السيد، من الفرنسى يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 فى نصف نهائى سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز على البلجيكى نيسير لويولا بنتيجة 9-8 فى منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.