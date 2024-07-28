وزارة العمل: لقاء تنظيمي مع الإدارات والأجهزة التابعة لمناقشة خطط العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، لقاءً تنظيمياً، مع جميع مديري مكاتب التشغيل ومسؤولي بعض الإدارات التنفيذية التابعة للمديرية منها: إدارة بحوث العمالة ، وإدارة التدريب المهني ، ومركز المعلومات ، وإدارة المتابعة ، وإدارة ذوي الهمم ، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، وذلك لمناقشة والاتفاق على بدء تنفيذ الربط بين التدريب المهني والتشغيل وأصحاب الأعمال وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين من مراكز التدريب بعد انتهاء تدريبهم ، من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الخاصة من مصانع وشركات لتوفير العمالة اللازمة لهم ، وتنظيم زيارات لمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية مع مسئولي الشركات وعقد مقابلات مع المتدربين لتشغيلهم في القطاع الخاص وتغطية احتياجات الشركات في عدة مجالات مختلفة ، وكذلك توفير التدريب العملي في الشركات والمصانع خلال فترة التدريب ، ومتابعة استيفاء نسبة ذوي الهمم في كافة المؤسسات بالتعاون مع الإدارات المعنية ، يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية لتكثيف الجهود فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم فى مختلف ملفات العمل ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران فى اجتماعه الأخير مع مديري مديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن والاستفادة من خبراته فى هذا المجال ، وتعزيز توفير مزيد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص بالتعاون مع المنشآت ، والتأكيد على والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واستمع وكيل المديرية إلى كافة المقترحات للعمل على تطبيق كافة السبل لتغطية النسب المقررة لذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم وايضا دمج الشباب من الجنسين في سوق العمل المحلي والخارجي ، وأكد على توجيهات الوزير فيما يخص : التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة احتياجاتها من فرص العمل وتدريب الشباب عليها ، وتدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، والتصدي لكافة الشائعات ،والصفحات ،والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب بإسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية باستمرار التواصل مع الشركات والعمال وتكثيف الندوات..