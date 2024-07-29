وزير العمل يلتقي جمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان بحضور المحافظ

عقد محمد جبران وزير العمل، لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان”بمقر الجمعية”بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وكان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة “الجمعية “،د. سمير عارف ،وأعضاء مجلس الإدارة،وأحمد عبدالهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية..واشرف الدوكار رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما شاركت في اللقاءات ، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة،ووفد من وزارة العمل يرافق “الوزير”.

وبدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته اليوم الإثنين،في مدينة العاشر من رمضان.

وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ،ولقاء مع العمال.

يشار هنا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة.