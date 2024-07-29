وزير العمل: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية

أكد، محمد جبران، وزير العمل، أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في المشروعات التنموية، وتعول عليه الدولة في المرحلة الراهن.

وشدد الوزير على حرص الدولة، خلال الفترة الحالية ،على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة.

وبدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته اليوم الإثنين،في مدينة العاشر من رمضان.

وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ،ولقاء مع العمال.

يشار هنا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة.