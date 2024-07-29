عضو بالشيوخ: حملة “إيد واحدة” انعكاس لجهود التحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة “إيد واحدة”، مؤكدً: أن ذلك ياتي إستمرار لجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة في هذا التوقيت.

وأشار “الكحيلي” أن المبادرة نتاج للتعاون المثمر بين المجتمع الأهلى ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى ان مبادرة “إيد واحدة” تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف الى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واكد عضو مجلس الشيوخ على أن الحملة تعكس أن جهود المجتمع المدني تسير بالتوازي مع جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الإجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية، وتابع قائلاً: إن التحالف الوطنى وحياة كريمة أصبحوا أذرع الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بعيدا عن الأداء النمطى الذي عملت به مؤسسات المجتمع المدنى على مدار عقود سابقة، والمجتمع الأهلى الأن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي فضلا عن التوعية والتثقيف والسعي نحو تمكين المرأة والشباب.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكد على استمرار حملة «إيد واحدة» التي أطلقها، قد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري في ثاني أيامها، مؤكّدا أنَّها مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.