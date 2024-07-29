حزب المؤتمر: مبادرة “إيد واحدة” تعكس الروح الوطنية والتضامنية للشعب المصري

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة “أيد واحدة” والتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال الحزب: أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات والدعم لمليون ونصف أسرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة التي تأتي في وقت حرج لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يلعب دورًا حيويًا في دعم الدولة المصرية من خلال تقديم المساعدات والتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح حزب المؤتمر، أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية يعكس الروح الوطنية والتضامنية التي تميز الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وأن التحالف الوطنى وحياة كريمة أصبحا ذرعا الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بعيدا عن الأداء النمطى الذي عملت به مؤسسات المجتمع المدنى على مدار عقود سابقة.

ولفت إلى أن المجتمع الأهلى الأن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي فضلا عن التوعية والتثقيف والسعي نحو تمكين المرأة والشباب.

وتابع حزب المؤتمر، أن مبادرة “إيد واحدة” تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.