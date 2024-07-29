150 ساعة عمل و110 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، تقريرا بشأن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وكشفت اللجنة أنها عقدت 105 اجتماعات استغرقت 150 ساعة عمل، ناقشت خلالها 110 طلب إحاطة، فضلًا عن قيامها بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر خلال لتفقد الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وقد أعدت عنها تقرير.

واكدت لجنة الشباب أنه تم مناقشة مشروعي قانوني الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقطاعي الشباب والرياضة للعام المالي 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.

وجاءت أبرز التوصيات الخاصة بالموازنة علي النحو التالي

زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.

زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).

مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.

حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء.

توفير وسائل انتقال حديثة للسادة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والسكان والبيئة للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار التخصيص.

إرسال مكاتبة من وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز الشباب مفادها إتاحة الممارسة المجانية على ملاعب النحيل الصناعي التابعة لها المؤجرة بحق الانتفاع خلال الفترة من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء.

زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق

وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.

زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.

زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني).

زيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات – تجهيزات) نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

وتضمن التقرير إصدار اللجنة 25 توصية لوزارة الشباب قدمتها للجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة جاء أبرزها علي النحو التالي:

تأهيل وزارة الشباب والرياضة للعاملين بمراكز الشباب بقرى مبادرة “حياة كريمة”، لتنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشباب الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية سواء من خلال مبادرات وزارة الشباب والرياضة أو من خلال البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك للاستفادة والاستغلال الأمثل للثروة البشرية الشبابية بما يحقق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية بالدولة، وبما يقيس مدى استفادة الدولة من حجم الانفاق على برامج تدريب وتأهيل الشباب بالشكل الذي يحقق المستهدف منه.

تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

الاستمرار في الاهتمام بالثروة القومية المصرية المتمثلة في شباب المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، وكذلك الحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الدولة لهم لربطهم بالوطن الأم.

الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.

وضع استراتيجية للاستثمار في المواهب الرياضية من النشء والشباب ابتداءً من اختيار واكتشاف الموهبة وكيفية تنميتها ومراحل تطورها ورعايتها وصولاً بتسويقها وتحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمار فيهم.

وجاءت أبرز مناقشات طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة علي النحو التالي:

طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن مخالفات سرقة شيكات وصرفها ثم إعادة المبالغ واهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة من مركز شباب كفر كلا بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعي، وإبراهيم عويس، بشأن قيام وزارة الري بهدم سور مركز شباب مدينة القناطر الخيرية التابع لمديرية الشباب والرياضية بالقليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تضرر مركز شباب مدينة القناطر الخيرية (الساحة) من مطالبة وزارة الري برسوم وغرامات على الأراضي المقامة عليها الساحة بدون وجه حق.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشكلة نادى الرواد بالعاشر من رمضان والاثار السلبية الناتجة عن الاستثمار الرياضي محافظة الشرقية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، وكيل اللجنة بشأن عدم البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي رغم صدور الموافقة منذ أكثر من عام وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن توقف الأعمال في ملاعب بعض مراكز الشباب بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، وأشار إلى انه تقدم بالطلب بدور الانعقاد السابق بشأن توقف الأعمال في ملاعب مراكز شباب الحماد، فزارة، ديروط منذ عدة أشهر رغم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات في هذا الشأن.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة رغم الوعود المتكررة لأكثر من مرة بالانتهاء منه.

طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تأخر إنشاء مركز شباب المنفي، وتأخر تطوير مركز شباب السيسي، بمنطقة الهرم – محافظة الجيزة.

طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي، بشأن تخصيص فدان و٩ قراريط لصالح انشاء مركز شباب بقرية الصورة حيث يعاني شباب القرية من حرمانهم من عدم وجود مركز شباب.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن إهمال صيانة المنشآت والصالات الرياضية بمحافظة الشرقية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب إيرين سعيد، بشأن الحالة المتردية لمركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.