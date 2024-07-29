وزير العمل: نسعى لتوفير حياة كريمة لعمال التراحيل

أكد محمد جبران وزير العمل، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة هو دعم وحماية العمالة غير المنظمة “التراحيل”، موضحا الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان صحفي، أشار الوزير إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها ،مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل ،وذلك لمدة عام،لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.

وبدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته اليوم الإثنين،في مدينة العاشر من رمضان.

وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ،ولقاء مع العمال.

وعقد وزير العمل، لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان”بمقر الجمعية”بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.