حماة الوطن: القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم لتأهيل وتدريب المعلمين

أشادت د. سحر خليفة مساعد أمين قطاع شرق القاهرة وأمينة المرأة بالقطاع بحزب حماة الوطن باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية وذلك لبحث تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن ملف التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية من أجل تحسين تلك المنظومة لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية عبر تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكدت “خليفة” أن الاجتماع يعكس مدي حرص القيادة السياسية علي تحسين المنظومة التعليم ، ومنها بناء وتدريب وتأهيل تدريب وتأهيل المعلمين يعد ركيزة أساسية في عملية تطوير التعليم، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر التعليمية سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء التعليمي وتقديم تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

واعتبرت أن القيادة السياسية حريصة علي الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم هو عامل أساسي في تحسين جودة التعليم وضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب لأن الواقع أكد أن المعلم هو عامل رئيسي في عملية نقل المعرفة وتوجيه الطلاب، وبالتالي يجب أن يكون لديه المعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات في المجتمع والتكنولوجيا.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اول امس ،مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تم تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية.