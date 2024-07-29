«جبران»: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل قريبا.. ومبادرة لتدريب الشباب داخل المصانع

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الحوار الإجتماعي في مجال العمل مستمر في مناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي.

وقال الوزير إن الهدف من هذا التشريع الجديد ، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار،موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين ،ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.

وبدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته اليوم الإثنين،في مدينة العاشر من رمضان.

وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ،ولقاء مع العمال.

وعقد وزير العمل، لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان”بمقر الجمعية”بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

ودعا الوزير ،جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا “الحوار الاجتماعي”.