اليوم.. طلائع الجيش أمام الداخلية فى “دورىNile”

فى الخامسة والنصف من مساء اليوم “الثلاثاء”، وعلى ملعب استاد بتروسبورت، يحل فريق طلائع الجيش، ضيفاً على الداخلية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

طلائع الجيش ضمن الابتعاد عن صراع البقاء فى الدورى، بعدما استقر فى المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 36 نقطة، حصدها بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز الطلائع في 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً.

وعلى الجانب الآخر، تأكد هبوط فريق الداخلية بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، وذلك بعدما تذيل جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، حصدها بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

وكان فريق الداخلية قد خسر في اللقاء الماضي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل فريق طلائع الجيش سلبياً مع فاركو، ويتطلع أبناء عبد الحميد بسيونى إلى استغلال فرصة هبوط الداخلية والفوز بالثلاث نقاط خلال اللقاء المرتقب لتحسين مركزهم فى جدول مسابقة الدورى.