الإسماعيلى فى مواجهة بلدية المحلة بتحدى الهروب من منطقة الخطر بـ”دورىNile”

فى التاسعة من مساء اليوم، وعلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موعد عشاق كرة القدم مع مواجهة مثيرة بين فريقى بلدية المحلة صاحب الأرض والنادى الإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الفريق المحلاوى بهدف نظيف على الدراويش.

ويأتى الدراويش فى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً.

فيما يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز الـ 16 لجدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 19 لقاء آخر، وسجل لاعبو المحلة 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 59 هدفاً.

وكان بلدية المحلة قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام سيراميكا برباعية نظيفة، فيما تعادل الإسماعيلى مع الجونة بهدف لمثله، ويحمل لقاء الفريقين صراع من نوع خاص حيث يبحث كل منهما عن حصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر فى قاع الجدول.