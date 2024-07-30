زيزو وكوكا أساسيان فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى أمام إسبانيا اليوم

أعلن المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى ميكالى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به مباراة اسبانيا بعد قليل في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس.

يضم التشكيل فى حراسة المرمي حمزة علاء ، وفى الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفى الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفى الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويتصدر منتخب اسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه منتخب مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان بنقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط.. ويمتلك الفراعنة أكثر من فرصة للصعود إلى الدور الثاني فى حالة الفوز أو التعادل بأى نتيجة أمام الماتادور الإسبانى.