بحضور محافظ القليوبية .. “الجيزاوى” يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بدعوة أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة لروح الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وافتتح رئيس جامعة بنها أعمال المجلس بالترحيب بالمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد لحضوره أول اجتماع لمجلس الجامعة ، مقدما التهنئة باسم مجلس جامعة بنها لسيادته على منصبه الجديد متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة وللقليوبية في عهده كل تقدم وازدهار ، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق على جهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة خلال فترة توليه المسئولية.

واكد ” الجيزاوى ” أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية.

من جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته بحضوره مجلس جامعة بنها ، مؤكدا أن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة، وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها مشيدا بالدور التعليمي والمجتمعي للجامعة وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة مستمرة في التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات ومستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها من أجل تقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالى محافظة القليوبية.

من ناحية أخري قام الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بإهداء درع الجامعة للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تقديرا له علي جهوده ودعمه لدور الجامعة.

كما قدم ” الجيزاوي ” نيابة عن أسرة مجلس جامعة بنها التهنئة للدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا السابق على ثقة القيادة السياسية ، وتعيينه محافظا لمحافظة دمياط ، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.

كما قدم الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجلسة التهنئة للدكتورة جيهان عبد الهادي على ثقة القيادة السياسية وإصدار قرار لسيادتها بتعيينها نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح فى مهام منصبها الجديد.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة في سرعة إعلان النتائج خاصة فيما يتعلق بنتائج السنوات النهائية.

ووجه رئيس جامعة بنها عمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات، بضرورة متابعة سير الاختبارات، والتيسير على الطلاب، وأولياء الأمور، وتواجد المتخصصين، للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما تابع رئيس الجامعة استعدادات بدء الفصل الدراسي الصيفي للبرامج التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة ، وأيضا تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة الإجازة الصيفية في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.