أفشة بعد واقعة الاعتراض: كنت أشعر بالإحباط.. ولحظة غضب وانتهت

أوضح لاعب النادى الأهلى محمد مجدى “أفشة”، أسباب شعوره بالغضب عقب استبداله فى مباراة سيراميكا أمس “الإثنين” فى “دورىNile”.

وقال “أفشة” عبر حسابه على انستجرام: “حابب اوضح حاجه علشان للاسف بعض الناس هيبدء يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطه، أنا امبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي وكنت حاسس اني محبط جدا ومعملتش حاجه للفرقه خاصه اني بدأت الماتش وكانت حابب يكون ليا اضافه ، ايام اللعيب او الرياضي عموما بيبقي فيها حاجات محبطه زي كده ، أنا حتى نشرت احصائيه فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندى أفضل من کده اکید ، مصدرش منى اى شيء ناحيه الجهاز الفنى إللى طبيعى يغير ويبدل واللاعيب لازم يحترم قراره تحت أى وضع، ولا حتى الكابتن خالد بيبو الي فى لحظتها قلتله مفيش اى حاجه وقعدت وهديت .. معلش لحظه غضب وراحه ل حالها وان شاء الله الجاى افضل”.

وكان المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر، قد استبدل “أفشة” ورضا سليم فى الدقيقة 71، ودفع بكريم وليد “نيدفيد” وحسين الشحات بدلا منهما فى مباراة سيراميكا الاخيرة بالدورى.

وخرج أفشة من الملعب غاضبا، معبرا عن استيائه من قرار المدير الفنى، ونشر “أفشة” عبر حسابه الرسمى على “إنستجرام” عقب اللقاء صورتين لتقييمه من أحد المواقع الخاصة بالإحصائيات، ليظهر تفوقه وحصوله على أعلى تقييم بين زملائه بالفريق، فى إشارة إلى أنه كان يستحق الاستمرار داخل الملعب.

وكان “أفشة” قد دخل فى أزمة سابقة مع كولر بعد مباراة مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيا والدفع بزميله إمام عاشور بعد فترة غياب بسبب الإصابة إلى جانب نشوب أزمة أخرى مع المدرب على خلفية تصريحاته التلفزيونية حول المدرب وزملائه بالفريق.