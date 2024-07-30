بعد الخسارة من ذئاب الجبل.. الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة

قرر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم “الثلاثاء”، عقب خوض مباراة المقاولون العرب فى الدورى.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا “الأربعاء”، على ملعب النادى فى السادسة والنصف مساءًا، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة فى مسابقة الدورى.

ويلتقى فريق نادى الزمالك مع نظيره فريق الجونة، فى التاسعة من مساء يوم “الجمعة” المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”.