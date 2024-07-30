نجمة المبارزة ندى حافظ تشارك فى أولمبياد باريس 2024 أثناء حملها

كشفت النجمة المصرية فى المبارزة، ندى حافظ، أنها شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس، أثناء حملها بالشهر السابع.

وخطفت ندى حافظ الأضواء بتغلبها على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكى بنتيجة (15-13) ضمن دور الـ32 من منافسات فردى سيدات سلاح السابر، قبل أن تخسر أمام الكورية الجنوبية جيون هايونج بنتيجة (7-15) فى دور الـ16 للمسابقة.

وعقب خروجها، كتبت ندى حافظ عبر حسابها على منصة “إنستجرام”، أمس “الاثنين”: “ما يظهر لك على المنصة لاعبتين ولكن فى الواقع هناك ثلاثة، حيث أنا ومنافستى وطفلى الصغير الذى يأت إلى عالمنا بعد أيام”.

وأضافت: “لقد واجهنا أنا وطفلى نصيبنا من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة فى حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من الشاق، إلا أن (هذا الأمر) يستحق ذلك”.

وتابعت ندى: “أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كيانى، بعد تأمين مكانى فى دور الـ16، وأنا محظوظة لأننى حصلت على ثقة زوجى وعائلتى لأتمكن من الوصول إلى هذا الحد”.

وأشارت ندى حافظ إلى أن مشاركتها فى أولمبياد باريس مختلفة عن السابق، لكونها شاركت أثناء حملها.