طلائع الجيش يفوز على الداخلية بهدف محمد هانى فى “دورىNILE”

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره فريق الداخلية بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى NILE”.

أحرز لاعب فريق طلائع الجيش محمد هانى، هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى فريق الداخلية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 39، ويأتى فى المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى NILE”، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 19 متزيل جدول الترتيب الذى تأكد هبوطه الموسم المقبل بشكل رسمى.