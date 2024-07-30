أولمبياد باريس 2024.. المغرب يطيح بالعراق ويصعد للدور ربع النهائى

صعد المنتخب المغربى إلى الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تأهل منتخب “أسود الأطلس” الأوليمبى بعد فوزه على نظيره العراقى بثلاثة اهداف من دون مقابل، حملت توقيع كل من اللاعبين، أمير ريتشاردسون، وسفيان رحيمى، وعبد الصمد الزلزولى فى الدقائق (19، 28، 36) من زمن الشوط الأول، على الترتيب من عمر “الديربى العربى” الذى جمعهما مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب “أليانز ريفييرا” بمدينة نيس.

وبهذه النتيجة، يتربع منتخب المغرب على عرش صدارة المجموعة الثانية (B) برصيد 6 نقاط، وصعد إلى الدور ثمن النهائى لأولمبياد “باريس 2024” رفقة وصيفه الأرجنتينى، الذي تغلب بدوره على نظيره الأوكرانى بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثانية (B):

1- المغرب – 6 نقاط

2- الأرجنتين – 6 نقاط

3- أوكرانيا – 3 نقاط

4- العراق – 3 نقاط.