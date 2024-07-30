“البيطريين ” تنشر قائمة أسماء دفعة الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليـل الطبيـة 

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجـدي حسن نقيب الأطباء البيطريين قائمة أسماء الدفعة رقم (50) الجديدة من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تشمل(75)طبيب بيطري.

وأوضحت الدكتورة ساره عطالله مقرر لجنة التحاليل الطبية، أن ذلك يأتى تفعيلا للإتفاق المُبرم بين النقابة ووزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، مؤكدة على استمرار دعم النقابة لأعضائها فى كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.