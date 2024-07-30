أولمبياد باريس 2024.. مفاجأة كبيرة يحققها منتخب مصر الأوليمبى مفاجأة أمام إسبانيا

بلغ المنتخب المصرى الأوليمبى بجدارة، الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والمقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب “الفراعنة” الأوليمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره المنتخب الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الثلاثاء”.

وأحرز لاعب خط الوسط المصرى إبراهيم عادل هدفى منتخب بلاده فى الدقيقتين (40 و62).

فيما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف “الماتادور” الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثالثة (C):

1- مصر – 7 نقاط

2- إسبانيا – 6 نقاط

3- الدومينيكان – نقطتان

4- أوزبكستان – نقطة واحدة.