رسميا.. محمد الننى يوقع مع الجزيرة الإماراتى

بعد 10 مواسم كاملة فى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى، وقع النجم المصرى محمد الننى لخوض تجربة جديدة، فى صفوف نادى الجزيرة الإماراتى.

وأعلن الجزيرة عبر حسابه الرسمى، مساء اليوم “الثلاثاء”، أن الننى أصبح لاعبا للفريق.

وستكون تجربة الجزيرة، هى الأولى للاعب محمد الننى فى الملاعب العربية، منذ لعبه فى صفوف المقاولون العرب فى الفترة ما بين 2010 و2013.

وكشف نادى الجزيرة الإماراتى، عبر مقطع فيديو تعاقده مع الننى بعنوان “حان الوقت.. محمد الننى جزيراوى”.

ويشارك اللاعب محمد الننى حاليا فى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبى، وقاد منتخب الفراعنة الأوليمبى للفوز على منتخب إسبانيا، وساهم بشكل كبير فى تأهل منتخب مصر الأوليمبى فى الوصول إلى الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم فى الأولمبياد.