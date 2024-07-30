نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل حول مهارات التفاوض والتشريعات للعاملين بقطاع الأسمنت

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بشأن مهارت العمل النقابي لشعبة الأسمنت.

استمرت ورشة العمل لمدة يومين بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بعدد من شركات الأسمنت.

تناولت ورشة العمل مهارات العمل النقابي، وما يتعلق بملف الحوار والتفاوض بشأن حقوق العاملين.

وشهدت ورشة العمل الحديث بشأن التشريعات المتعلقة بالعمل النقابي، وفي مقدمتها قانون التنظيم النقابي وحماية حق التنظيم، وكذلك قانون العمل وما ينتظره العمال من تعديلات في هذا القانون الهام، لما له من دور في ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن ورش العمل التي تنظمها النقابة العامة بالإضافة إلى أهميتها في مجال التثقيف والتدريب، فهي أيضا فرصة في نقل وتبادل الخبرات في التعامل مع المشكلات التي تواجه العاملين في المؤسسات المختلفة.

وأشار الجمل، إلى أن قطاع الأسمنت من القطاعات الهامة في الدولة المصرية، لما له من دور محوري في مساندة جهود مصر نحو عمليات التطوير والبناء.

وأوضح أن العاملين يقع عليهم دور كبير في عمليات البناء التي تشهدها الدولة في ضوء الجمهورية الجديدة، لاسيما وأن المشروعات جميعا تعتمد بشكل كامل على العمال المصريين.

وقدم محمد مصطفى، مستشار التثقيف والتدريب بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، شرحا مفصلا بشأن التنظيم النقابي، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها ممثلي العاملين في اللجان النقابية.

وشدد على أهمية أن يكون ممثل العاملين في اللجان النقابية، لديه القدرة على الحوار والتفاوض من أجل الحفاظ على حقوق العاملين من ناحية، والحفاظ على مكان العمل واستمرار الإنتاج من ناحية أخرى.

من جهته أكد سمير عبوده، رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن تماسك اللجنة النقابية يساهم في الحفاظ على حقوق العاملين.

وقال: اللجنة النقابية لو انفرط عقدها ضاعت حقوقها وحقوق العاملين المنتسبين للجان النقابية.