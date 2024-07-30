السماوى يتعادل مع فاركو إيجابيًا بخدفين لكل منهما فى «دورىNile»

تعادل فريق نادى بيراميدز مع مضيفه فريق فاركو بنتيجة 2/2 مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

تقدم فاركو بهدف مبكر سجله أحمد شريف فى الثوانى الأولى من اللقاء، وأضاف شكرى نجيب الهدف الثانى فى الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وقلص السماوىالفارق بهدف فاجرى لاكاى فى الدقيقة 36 قبل أن يسجل بلاتى توريه هدف التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة فى المركز الثانى من 31 مباراة ليقرب الأهلى من لقب الدورى، حيث يحتل «المارد الأحمر» الصدارة برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما حصل فريق فاركو على نقطة ثمينة فى صراعه للهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الخامس عشر.