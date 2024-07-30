بهدفان فى الـ«+90».. بلدية المحلة يفوز على الدراويش ويبقى على آماله فى الدورى

حقق فريق بلدية المحلة فوزًا هامًا وكبيرًا على حساب الإسماعيلي بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدورى الممتاز.

تقدم بلدية المحلة فى الدقيقة 14 عن طريق حسام أشرف، قبل أن يتعادل محمد عمار في الدقيقة 19، ثم تقدم البلدية مرة أخرى فى الدقيقة 52 عن طريق اللاعب محمد أشرف، ليتعادل الإسماعيلى مرة أخرى عن طريق عبد الرحمن مجدى من ركلة حرة مميزة فى الدقيقة 79، وفى الدقيقة 90+5، سجل حسام أشرف هدف التقدم مرة ثالثة لبلدية المحلة من ركلة جزاء، ثم فى الدقيقة 90+7 سجل عبد الرحمن سمانة الهدف الرابع لبلدية المحلة بتصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز أبقى فريق بلدية المحلة على آماله فى البقاء، بعدما رفع رصيده للنقطة 27، فى المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 32 فى المركز الرابع عشر.