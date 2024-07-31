وزيرا التموين والاستثمار يبحثان أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين  

استقبل الدكتور” شريف فاروق ” وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس ” حسن الخطيب” وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الحكومة بمدينة العلمين و بحثا الوزيران سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع ولا سميا طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

و بحث الطرفان إمكانية التعاون في مجال ضخ الاستثمارات في منظومة الصوامع وزيادة السعات التخزينية بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأيضاً التعاون فى مجالات انشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال انشاء وتشغيل المناطق اللوجيسيتة والتجارية والمستودعات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية ويساهم في ضبط الأسعار والأسواق.

واتفق الطرفان كذلك على أهمية التعاون فى مجال السجل التجارى بما يسمح للمستثمرين بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة فى أسرع وقت ممكن.

وبنهاية اللقاء أكد الوزيران على ضرورة وجود ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات المرتبطة بنشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.