مارسيل كولر يتراجع عن قراره بشأن رضا سليم

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على قراره بشأن مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم، المغربى رضا سليم.

وذكرت تقارير إعلامية رياضية، بأن كولر قد تراجع عن قرار رحيل رضا سليم عن الأهلى في الميركاتو الصيفى، مشيرة إلى أن كولر كتب تقريراً فى البداية طلب خلاله رحيل رضا سليم.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن المدير الفنى للأهلى، قد طلب استمرار رضا سليم خاصةً أن مستواه يتطور وعلاقته جيدة بزملائه اللاعبين.

وكان رضا سليم البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم إلى صفوف الأهلى فى صيف 2023 قادماً من الجيش الملكى المغربى.