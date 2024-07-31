مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

عرض وفد مصر المكون وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان ملف استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا)، المقام اليوم الأربعاء ففي باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية.

وحظى الملف المصرى بإعجاب الجميع خاصة بعد عرض البريزنتيشن الذى يظهر فيها الملاعب المستضيفة فى مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (انوكا) بحضور مصرى قو٨ي، حيث مثل مصر رسميًا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

كما حضر الاجتماع علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا ودكتور حسن مصطفى رئيس لجنة القيم بالانوكا والنائبة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وتم خلال الاجتماع تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من قبل الانوكا لمجهوداته الكبيرة بدعم الدولة المصرية في استضافة العديد من البطولات الإفريقية وعلى رأسها تقديم مصر لملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

ويشهد الاجتماع الذى يقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حضور 54 دولة ممثلين عن الدول الأفريقية برئاسة الجزائرى مصطفى براف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، على رأسها تنظيم دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر ودورة الألعاب الإفريقية للشباب الشاطئية المقررة في غينيا.