وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بالعلمين

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية التي يوفرها المجمع داخل صرح واحد، حيث يضم المجمع الخدمي مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية.